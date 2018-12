Do pożaru w mieszkaniu 27-letniej Magdaleny K. w kamienicy przy ul. Przemysłowej w Piechowicach (pow. jeleniogórski) doszło w nocy z 2 na 3 grudnia 2017. Kilkunastu mieszkańców wielorodzinnego budynku zdążyło się wtedy uratować. Troje dzieci Magdaleny: 4-letni Oskar, 6-letnia Agnieszka i 8-letni Dominik, niestety spłonęło żywcem.

Ekspertyza biegłego ds. pożarnictwa wykazała, że pokój, w którym spały dzieci, zajął się od ognia palonych w nim świeczek. Dwa dni wcześniej rodzinie odcięto prąd, bo nie zapłaciła rachunków. Pokoje oświetlano właśnie za pomocą świeczek.

Obudzeni krzykiem dzieci sąsiedzi, próbowali je ratować, ale matka z okien wyjęła klamki, a drzwi zamknęła na klucz. Oskar, Dominik i Agnieszka byli wtedy po opieką swojego dziadka - ten nie miał jednak kluczy, by otworzyć drzwi do pomieszczenia, w którym spały. Gdy w końcu sąsiedzi wybili okno, ogień był tak duży, że nie dało się wejść do środka.