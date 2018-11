Morawski w Polskim nigdy nie powinien się wydarzyć. I dlatego, że powszechnie znana była wcześniej jego przeszłość, zakończona werdyktem sądowym po aferze finansowej w ZASP. Ale przede wszystkim dlatego, że były to dla niego za wysokie progi; jego koncepcja teatru, przedstawiona komisji konkursowej, okazała się najsłabsza, a właściwie żadna.

Ale przecież nie o teatr Morawskiemu chodziło. Dziś już wiadomo, że wizja, która rozpalała jego głowę, gdy wydeptywał sobie ścieżki u ministra Glińskiego i wicemarszałka Samborskiego, dotyczyła jego portfela.

Mimo to Morawski nastał w teatrze, bo politycy i urzędnicy byli głusi na głosy ludzi, którzy – w przeciwieństwie do nich – na teatrze się znają i teatr czują. Powiedzieć, że zlekceważyli zdanie takiego giganta teatru jak Krystian Lupa, to mało powiedzieć.

Za ich arogancję, podszytą politycznymi i towarzyskimi układami teatr zapłacił ogromną cenę (także dosłownie), a Wrocław utracił nieodwracalnie wybitny zespół. Od teatru z dyrektorem z politycznego nadania odwróciła się też publiczność. A w to, że nowe rozdanie będzie tym razem merytoryczne, mało kto już wierzy.