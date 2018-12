Od 2017 r. Bakalie odbywają się we Wrocławiu. Dwa razy w roku – latem i przed świętami. Współorganizuje je pochodząca ze stolicy Dolnego Śląska aktorka Aleksandra Hamkało.

– Zawsze miałam potrzebę, żeby jak najczęściej wracać do Wrocławia. I zawsze szukałam sobie do tego różnych pretekstów. Jestem tu więc na święta, majówkę, wakacje i przy wszystkich możliwych okazjach, kiedy odwiedzam rodzinę. Ale zawsze pragnęłam, żeby przyjechać tu jeszcze z jakimiś inicjatywami i przez nie też łączyć się z Wrocławiem, bo bardzo kocham moje miasto i bardzo za nim tęsknię – tłumaczy aktorka, która na co dzień mieszka w Warszawie.

– W mojej głowie pojawiła się myśl, żeby targi Marianny zorganizować też we Wrocławiu, gdy spacerowałyśmy z nią i naszymi malutkimi dziećmi po mokotowskich ulicach. Ten pomysł był podyktowany tęsknotą za Wrocławiem – wspomina.

I udało się, w niedzielę, 2 grudnia, w budynku NOT przy ul. Piłsudskiego 74 odbędzie się już czwarta edycja Bakalii Wrocławskich. – Rekordowa, bo przybędzie na nią ok. 40 wystawców. To znacznie więcej niż podczas poprzednich spotkań – cieszy się aktorka. Mówi, że przyjeżdżają wystawcy z całej Polski. – Ale zawsze łaskawszym okiem patrzymy na twórców wrocławskich, bo chcemy wspierać rynek lokalny – dodaje.