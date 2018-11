– Te lokalizacje są przygotowane do podjęcia takich inwestycji, są tam miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, to pozwala na szybką inwestycję – podkreślał w sierpniu wiceprezydent Wrocławia Adam Grehl. – Obywatele powinni mieć wybór między różnymi formami pozyskania mieszkań. My zaangażowaliśmy się w budownictwo społeczne w systemie TBS. Brakowało jednak mieszkań na wynajem, ta oferta jest potrzebna dla rozwoju, bo zabiegamy o nowych mieszkańców.

Konkursy dotyczyły trzech obszarów:

* teren po dawnej Poczcie Polskiej przy ul. Kolejowej (Przedmieście Świdnickie), gdzie zaplanowano 450 lokali mieszkalnych.

* obszar pokolejowy na Kuźnikach przy ul. Hermanowskiej, gdzie ma powstać 350 mieszkań;

* tereny PKP przy ul. Białowieskiej, gdzie powstanie 650 mieszkań (zaraz obok powstanie osiedle Popowice Port).

Sędziami konkursowymi ze strony SARP byli znani wrocławscy twórcy: Maciej Hawrylak, Wojciech Jarząbek, Marek Wiśniewski, Zbigniew Maćków, Marcin Major i Tomasz Głowacki.