54-letni Robert Frontczak z Jeleniej Góry został przyjęty do Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w zaawansowanym stadium raka krtani (to najczęściej występujący nowotwór głowy i szyi).

Mężczyzna palił papierosy od 14. roku życia, a do tego przez blisko 30 lat był narażony w pracy na toksyczne wyziewy. Właśnie papierosy są główną przyczyną raka krtani, wpływ ma także m.in. picie wysokoprocentowego alkoholu. Pan Robert zlekceważył także kolejne objawy – chrypkę, zmienioną barwę głosu, chudnięcie. Dopiero kiedy pojawiły się duszności, tak duże, że miał problem z wejściem po schodach na pierwsze piętro, córka siłą zaciągnęła go do lekarza. – To jej zawdzięczam życie – podkreśla pan Robert.

Nowotwór był już jednak w tak zaawansowanym stadium, że konieczne było usunięcie krtani (tak często dzieje się w przypadku tego typu raka).