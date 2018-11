1 ZDJĘCIE Wrocławskie Targi Dobrych Książek (TOMASZ PIETRZYK)

Beata Maciejewska, Mirosław Maciorowski, Mariusz Szczygieł, Urszula Dudziak, Kuba Wojewódzki - to krótki fragment liczącej ok. 100 nazwisk listy gości tegorocznych Wrocławskich Targów Dobrych Książek. Rozpoczną się dziś w Hali Stulecia i potrwają do niedzieli.