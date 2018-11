Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to prace rozpoczną się wiosną. Przedstawiciele wspólnoty Watra złożyli już niezbędne dokumenty w urzędzie miasta, Cały czas trwa także zbiórka w internecie na budowę świątyni. Zebrano już ok. 45 tys. zł, dzięki organizacji aukcji i przez platformę crowdfundingową. To wystarczy, żeby rozpocząć pierwszy etap budowy - przygotowanie projektu czy kupienie materiałów budowlanych.

W sumie cała inwestycja będzie kosztować ok. 70 tys. zł. - Mamy wśród nas architektów oraz budowniczych, chętnych do pomocy za dużo mniej niż ceny rynkowe - tłumaczą niższe koszty przedstawiciele Watry.

Wspólnota otrzymała od miasta w dzierżawę ziemię na wrocławskich Kowalach, niedaleko mostów Jagiellońskich. Ma już także pozwolenie na jej zabudowę. Drewniany budynek ma mieć ok. 150 m kw.

Centrum będzie pełniło zarówno funkcję sakralną, jako świątynia słowiańska, jak i kulturalno-edukacyjną. W planach jest organizacja wydarzeń związanych z upowszechnianiem kultury słowiańskiej oraz prowadzenie warsztatów muzycznych i rękodzielniczych, organizacja spotkań z historią, ukazywanie życia i kultury dawnych Słowian.