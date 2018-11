Rozmowa z Kazimierzem Budzanowskim*, p.o. dyrektorem Teatru Polskiego

Magda Piekarska: Dlaczego odwołanie Cezarego Morawskiego nie oznacza, że przestanie on pracować w teatrze?

Kazimierz Budzanowski: Były już dyrektor Morawski jest w okresie ochronnym, który – jako osobę powołaną na stanowisko dyrektora – obejmuje go przez dwa lata przed osiągnięciem wieku uprawniającego go do przejścia na emeryturę.

On już wszedł w ten okres w ubiegłym roku, a prawo mówi wyraźnie: pracownik odwołany w takiej sytuacji musi mieć zagwarantowane miejsce pracy na stanowisku, które będzie adekwatne do jego wykształcenia i umiejętności. I pensję na dotychczasowym poziomie. Pozostanie na nim do czerwca przyszłego roku, kiedy ukończy 65 lat.

Czyli ile będzie zarabiał?

9 tysięcy złotych brutto.

Biorąc pod uwagę nieprawidłowości, jakie wykazał raport Najwyższej Izby Kontroli, nie można było go zwolnić dyscyplinarnie?