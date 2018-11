Toczący się przed bydgoskim sądem proces jest kolejnym, w którym ofiara księdza pedofila domaga się od Kościoła odszkodowania za molestowanie i gwałt. Rozprawy odbywają się w różnych miastach, bo ksiądz (skazany za molestowanie nieletnich i gwałt na jednym z nich na siedem lat więzienia) już po ujawnieniu pedofilskich skłonności był przenoszony przez kościelne władze z miasta do miasta.

Propozycja seksu oralnego

Po raz pierwszy Paweł K., wikary i opiekun ministrantów z parafii pw. Ducha Św. we Wrocławiu, został zatrzymany w 2005 r., kiedy zaczepiał chłopców, proponując im seks oralny za pieniądze. Podczas przeszukania plebanii w jego komputerze ujawniono filmy pornograficzne z nieletnimi i tysiące zdjęć roznegliżowanych chłopców poniżej 15. roku życia.

Kościół zamiast duchownego zawiesić i odsunąć od kontaktów z dziećmi, przeniósł go do Bydgoszczy. Tam ksiądz „zaprzyjaźnił” się z 14-letnim wówczas Karolem i jego rodziną. Zabierał chłopca na wycieczki, m.in. na Wyspy Kanaryjskie, gdzie go molestował, stymulował, aż ostatecznie zgwałcił.