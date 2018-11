Na razie spółka Wrocławskie Mieszkania rozstrzygnęła przetargi na zaprojektowanie remontu kamienic. Chodzi o budynki przy ulicach:

Komuny Paryskiej 82, 84 i 84 a;

Prądzyńskiego 20, 20a i 24 oraz 3 i 39;

Brzeskiej 25a;

Chudoby 9;

Więckowskiego 4 i 5 oraz 20 i 21;

Kościuszki 180a, 182a, 184a i 186a.

Nowy wygląd czynszówek wykreują: firma Wojciech Draczyński De-Wu-Pro, Marek Banasiewicz MB Projekt i Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski. Trzeci z wykonawców jako jedyny chciał zająć się także projektem dla nieruchomości przy ul. Traugutta 133a, 135a i 137a, jednak zbyt późno wpłacił wadium.

Zwycięskie pracownie mają także nadzorować późniejsze remonty. Z dokumentacji przetargowej wynika, że obowiązek ten będą pełnić najpóźniej do 30 listopada 2019 roku. Oznacza to, że do tego czasu, miasto planuje zrealizować inwestycje.

W ramach rewitalizacji w kamienicach mają być m.in. zlikwidowane piece i zastąpione centralnym ogrzewaniem. Przewidziane są także: montaż instalacji ciepłej wody z kotłów gazowych w lokalach, a także przebudowa instalacji gazowej i zimnej wody.