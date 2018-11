Do tragedii doszło 16 maja 2017 roku. Michał spotkał się z Piotrem w jego mieszkaniu. Pili piwo i słuchali muzyki. Ok. godz. 22 zadzwonił do nich domofonem fotoreporter Ryszard P., chcąc zwrócić im uwagę, że są za głośno.

26-letni mężczyźni zeszli na dół, gdzie zaczęli kłócić się z panem Ryszardem. Wtedy Piotr R. miał wyciągnąć z kieszeni spodni dwa noże, a następnie jeden skierował ostrzem w stronę klatki, w okolicę serca, a drugi, również ostrzem, w okolice głowy. W pewnym momencie Piotr R. wbił trzymany w prawej ręce nóż w klatkę piersiową Ryszarda P. Następnie wyjął nóż z rany i wraz z drugim nożem schował do kieszeni spodni. W tym czasie pokrzywdzony przewrócił się i zaczął wzywać pomocy oraz krzyczeć, że ugodzono go nożem.

Mimo próśb pokrzywdzonego ani Piotr R., ani Michał G. nie udzielili mu pomocy. Wręcz przeciwnie. Mimo że widzieli ranę na ciele Ryszarda P. oraz ślady krwi na jego ciele i nożu, poszli do sklepu, kupili piwo i z odległości obserwowali, co się dzieje.