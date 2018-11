37 ZDJĘĆ Skwer Skaczącej Gwiazdy we Wrocławiu (mat. Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu)

Skwer Skaczącej Gwiazdy to obecnie miejsce jakby zapomniane. Niewiele osób kojarzy w ogóle jego nazwę i wie, że to plac w rejonie ul. Prusa. Jest tak zaniedbany, że mało kto z niego korzysta. Wkrótce ma się to zmienić.