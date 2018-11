Oskarżony Mariusz L. mieszkał z córką na parterze w kamienicy w Siechnicach. Oprócz niego w budynku mieszkały trzy rodziny. Na piętrze rodzina Jana G.: brat Andrzej, matka Teresa i jej konkubent Zygmunt. Jan G. zajmował altankę niedaleko kamienicy.

– Musiał się wyprowadzić, bo jak w grudniu przyjechała do nas moja córka i synowa, która mieszka w Irlandii, to się pokłócili. Mówiły, że Jaś nie łoży na utrzymanie mieszkania, a ja mu gotuję i on się kąpie, dlatego kazały mu wyprowadzić się z domu – zeznawała w sądzie matka Jana G.

Mariusz nie żył dobrze z sąsiadami z piętra. Latem pokłócił się z Teresą. – Nie wiem, dlaczego na mnie napadł, popchnął mnie tak, że upadłam na samochód – opowiadała kobieta. Z Janem też się kłócił. – Jasiek musiał znów zacząć brać narkotyki, bo po nocach stukał mi w okna i budził mi córkę. Opowiadał niestworzone rzeczy, że widzi jakąś blondynkę – tłumaczy swój konflikt z sąsiadami oskarżony.