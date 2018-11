Prokuratura podejrzewała najpierw, że wszystko zaczęło się w lipcu 2017 r. Główny oskarżony Krystian G. miał mieć umowę z Rafałem K. – ochroniarzem pracującym w Biedronce w Środzie Śląskiej.

Koledzy „gangstera” mieli w tym sklepie kraść różne produkty, a ochroniarz miał na to przymykać oko. Prokuratura nie znalazła jednak powiązań między Krystianem G. a złodziejami. Śledczy uznali więc, że zarówno Rafał K., jak i dwóch pozostałych poszkodowanych zostało wybranych przypadkowo.

Zaczęło się od Rafała K. 30 lipca 2017 r. gangsterzy za miejscowością Komorniki zajechali mu drogę, gdy wracał z pracy. Gdy mężczyzna zjechał na pobliski parking, wciągnęli go do swojego bmw i zawieźli do lombardu do Wrocławia, by zastawił swój telefon. Pieniądze z telefonu przeznaczyli na benzynę. Następnie wywieźli do lasu. Kazali mu rozebrać się do majtek, pryskali gazem po oczach, strzelali do niego z bliskiej odległości z wiatrówki i grozili nożem. Pokrzywdzony podpisał papier ze zobowiązaniem, że odda 2850 zł – pieniądze, których nigdy od gangsterów nie pożyczył. Tego samego dnia oskarżeni go uwolnili, ale nadal nękali esemesami, przypominając o „długu”.