Wschodnia obwodnica Wrocławia. Realizacja odcinka odcinek Łany - Długołęka rozpocznie się przy skrzyżowaniu z ul. Strachocińską we Wrocławiu, gdzie powstało już rondo (fot. GDDKIA)

Wniosek o zezwolenie na budowę północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia z Długołęki do Łan trafił właśnie do wojewody. 10-kilometrowa trasa ma powstać do 2020 r.