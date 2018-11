- Wspólne, rodzinne przygotowanie wypieków przedświątecznych to jedna ze starszych tradycji świątecznych w Polsce. Tą tradycją chcemy połączyć mieszkańców Dzierżoniowa i zabytkowy Młyn Hilberta - miejsce pracy ich przodków, które należy do największych tego typu na Dolnym Śląsku - czytamy w informacji na stronie Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

To właśnie tutaj ma powstać bowiem największe piernikowe miasto w Polsce. - Chcemy, by to miasteczko było piernikowym odwzorowaniem centrum Dzierżoniowa. Z jego budynkami i zaznaczonymi ulicami. Na piernikowej makiecie ma stanąć na razie około 160 domków. Ale liczymy na to, że miasteczko będzie rozbudowywane w następnych latach - mówi Krzysztof Lemański, przedstawiciel Młyna Hilberta, w którym powstanie piernikowa makieta.

Domki z piernika już powstają w szkołach, a także podczas warsztatów w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Pierwsze warsztaty odbyły się w sobotę 24 listopada. Na kolejne dom kultury zaprasza 1 grudnia o godz. 9 i 11. Zajęcia z wypiekania i zdobienia piernikowych domków są dla uczestników bezpłatne (koszty pokrywa miasto), ale liczba miejsc jest ograniczona (zapisy - tel.: 74 645 04 01 lub 74 645 08 18).