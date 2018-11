Anna Ilczuk, aktorka, za bezprawne zwolnienie z pracy w Teatrze Polskim otrzymała odszkodowanie, obecnie jest związana z Teatrem Powszechnym w Warszawie: - Rychło w czas - mówi o decyzji zarządu województwa dotyczącej zwolnienia Cezarego Morawskiego. - Przy tej okazji mogę tylko powtórzyć to, co mówiłam podczas pierwszego protestu w sierpniu 2016 roku, czyli zaapelować o odrobinę zaufania do artystów, do głosu specjalistów. Bo sytuacja z nietrafionym wyborem może się powtórzyć i następca Morawskiego będzie znów przypadkową osobą, która przyniesie instytucji więcej szkód niż pożytku.

Przez te dwa i pół roku urzędowania Morawskiego nic mnie nie zaskoczyło, spełniły się wszystkie moje obawy, dotyczące zarówno zarządzania finansami, jak i poziomu teatru, jego artystycznej pozycji. Morawskiemu nie udało się stworzyć silnego zespołu, nie zbudował repertuaru, który byłby konkretną propozycją dla publiczności. Z teatru zniknęło kilkadziesiąt osób, część została zwolniona, inni odeszli sami, jeszcze inni zostali wysłani na emeryturę. Byłoby naiwnością wyobrażać sobie, że teraz przyjdzie ktoś nowy ze złotą różdżką, zamacha nią i będzie jak dawniej. Ten teatr trzeba zbudować od nowa. Nie ma powrotu do tego, co było. Nie będę odpowiadać na pytanie, czy wrócę do Wrocławia.