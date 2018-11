Jest wpisany na listę Pomników Historii RP i przypomina sezam wypełniony barokowymi skarbami, ale metrykę ma średniowieczną – pierwotnie było tu opactwo benedyktynów. To księżna Anna, synowa św. Jadwigi Śląskiej, podarowała w 1242 r. czeskim benedyktynom ziemię w centrum obecnej wsi Krzeszówek, tam gdzie dziś wznosi się gotycki kościołek.

Prawie pół wieku później, z nieznanych nam przyczyn, benedyktyni odsprzedali ów teren wnukowi Anny, księciu jaworsko-świdnickiemu Bolkowi I Surowemu, a ten z pobliskiego klasztoru w Henrykowie sprowadził dwunastu cystersów z opatem Teodorykiem na czele i osadził ich 2 km od Krzeszówka, w miejscowości zwanej Grissowe, czyli dzisiejszym Krzeszowie.

Legenda mówi, że benedyktynów wypędził z Krzeszówka diabeł. Tak im uprzykrzał życie, płatał złośliwe figle, dręczył pokusami, że w końcu zdecydowali się wrócić do swojego macierzystego klasztoru w Opatowcu. Niedługo cieszył się Kusy swoim zwycięstwem, bo benedyktynów zastąpili cystersi, którzy nie tylko na jego złośliwości uwagi nie zwracali, ale na dodatek zaczęli budować w Krzeszowie wielki klasztor. Im wyżej mury rosły, tym diabeł był bardziej wściekły. W noc sobótkową, gdy moc jego była największa poleciał do odległego górskiego kamieniołomu i wyrwał stamtąd potężny głaz, aby zrzucić go na klasztor. Leciał szybko, żeby zdążyć przed pierwszym pianiem koguta, ale kur go jednak wyprzedził. Rozpoczął swoją poranną pieśń, gdy diabeł znalazł się nad Gorzeszowem. Poczuł Kusy, że traci swoją moc, głaz wyślizgnął mu się z pazurów i upadł trzysta kroków od gorzeszowskiej karczmy. Nazwali go ludzie Diabelskim Głazem i pokazywali jako znak słabości szatana, który przegrał z krzeszowskimi cystersami.