Dramat w bursie lubińskiego klubu rozegrał się tydzień temu. Prowodyrem był 15-letni zawodnik Akademii Zagłębia. To on miał znęcać się nad swoimi rówieśnikiem. Ale w sprawę zamieszanych jest też trzech innych młodych zawodników, którzy mieli brać udział w procederze. To oni nagrywali upokarzające sceny na telefon i przesyłali je innym. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z filmików dotarł do opiekunów bursy.

O aferze w Lubinie poinformowało Radio Wrocław. Sprawa trafiła już do prokuratury i wkrótce zostanie przekazana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich.

Klub zadziałał natychmiast i wyrzucił z Akademii 15-letniego agresora. Został też relegowany ze szkoły. Trzech pozostałych młodych zawodników klub i szkoła zawiesiły w prawach. Pracę stracił też Wiesław Wojno, niegdyś trener m.in. Zagłębia Lubin, Śląsk Wrocław i Górnika Polkowice, a ostatnio dyrektor bursy, w której doszło do karygodnych scen.