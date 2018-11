Jeszcze w poniedziałek wydawało się, że wszystko jest ułożone. Po zaprzysiężeniu nowy prezydent mówił, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie podpisanie umowy o współpracy z trzema wspierającymi go klubami w radzie miejskiej – Platformą Obywatelską, Nowoczesną i Sojuszem dla Wrocławia, grupującym radnych SLD i dwójkę wybranych z rekomendacji poprzedniego prezydenta Rafała Dutkiewicza.

Miało do tego dojść we wtorek, najpóźniej w środę. Koalicji jednak jak nie było, tak nie ma. Zamiast tego podczas wczorajszego posiedzenia rady omal nie doszło do karczemnej awantury. Wszystko przez autorytarny wniosek przewodniczącego Jarosława Charłampowicza (PO), który zaproponował powołanie w radzie dwóch dodatkowych komisji. Faktu tego z nikim jednak nie konsultował, a na sesji oświadczył wręcz, że to „jego autorski pomysł”.

– Pomieszały mu się porządki. Od autorskich pomysłów jest prezydent. On ma pilnować, by rada działała bez zakłóceń, a zamiast tego wywołuje wrzenie – komentuje jeden ze współpracowników nowego prezydenta.