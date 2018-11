Wrocławska rada miejska jest już po pierwszym czytaniu projektu budżetu na 2019 r. Zakłada on, że dochody samorządu mają wynieść 4,5 mld zł, wydatki 4,7 mld zł, a deficyt – 285 mln zł. Na inwestycje zaplanowano 920 mln zł, czyli o 145 mln zł więcej niż w tym roku.

Radni PiS nie są tym dokumentem zachwyceni.

– Niepokoją mnie wydatki na remonty mostów, które są w fatalnym stanie. W tym roku przeznaczono na to 3,2 mln zł i tyle samo zaplanowano na przyszły rok – mówił Michał Kurczewski, wskazując jeszcze na niedoinwestowanie transportu publicznego. Wyliczał, że 2018 r. miasto przeznaczyło na niego 406 mln zł, a w planach na 2019 r. zapisano kwotę 399 mln zł. Zwrócił uwagę również na słabe zarobki strażników miejskich, bo wzrost ich wynagrodzeń o 6 proc. nie zagwarantuje „postawienia tej służby na nogi”.

Czy te postulaty znajdą się we wnioskach PiS-u do projektu budżetu, jeszcze nie wiadomo. Radni z wszystkich klubów mają na to czas do 5 grudnia. Głosowanie budżetu zaplanowano bowiem 15 dni później.