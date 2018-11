Rozpoczął się proces 34-letniego Artura K. Mężczyzna jest oskarżony o gwałt i zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura ustaliła, że w nocy z piątku na sobotę, 2-3 lutego, przyszedł do mieszkania Kamili, skrępował jej dłonie i nogi taśmą malarską. Tą samą taśmą zakleił usta.

Następnie brutalnie ją zgwałcił i zabił. Potem dopił otwartą butelkę wina, zabrał dziewczynie telefon i wyszedł. Na stacji benzynowej kupił jeszcze 12 piw i taksówką wrócił do rodzinnych Kościelnik. – Jak go zabierałem ze stacji, to zachowywał się normalnie. Było około godz. 4. W drodze rozmawiał przez telefon i umawiał się z jakimś znajomym na piwo na następny dzień. Czułem od niego woń alkoholu – zeznawał później wiozący go taksówkarz.

Następnego dnia rano Artur rzucił tylko: „Rodzinka będzie miała problem” do schorowanego, siedzącego na wózku ojca i wrócił do picia.