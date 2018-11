– Życzę im, by wrócili do Śląska jako jeszcze lepsi zawodnicy niż seniorzy, którzy przyszli do nas z pierwszej ligi w tym oknie transferowym – mówił latem szkoleniowiec wrocławskiej drużyny Tadeusz Pawłowski o młodych, podobno utalentowanych zawodnikach Śląska, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów.

Przeciętniacy

Do pierwszoligowego GKS-u Katowice na roczne wypożyczenie trafił 19-letni pomocnik Adrian Łyszczarz. Również na zaplecze ekstraklasy, ale do Stali Mielec, powędrował 18-letni napastnik Sebastian Bergier.

Z kolei jego rówieśnik, pomocnik Maciej Buławski, i o dwa lata starszy obrońca Konrad Poprawa grają w drugoligowej Skrze Częstochowa.

Niestety do tej pory postawa wypożyczonych ze Śląska graczy nie napawa optymizmem. Żaden z młodych zawodników nie stał się etatowym graczem w swoim nowym zespole. Większość z nich pełni funkcję rezerwowych.