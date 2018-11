Wybory do rady powiatu trzebnickiego wygrała miesiąc temu Koalicja Obywatelska, która wprowadziła do niej ośmiu przedstawicieli. Wraz z trójką przedstawicieli Wspólnoty Samorządowo-Ludowej dawało jej to większość w 21-osobowym gremium – PiS i bliski mu komitet burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy Skuteczni dla Powiatu (SdP) mają 10 radnych.

O sytuacji w radzie pisaliśmy w minionym tygodniu. Wtedy na jaw wyszło, że kandydatka większościowej koalicji na nowego starostę Małgorzata Matusiak miała usłyszeć propozycję: jeśli wycofa swoją kandydaturę i w tajnym głosowaniu wesprze forsowaną przez PiS kandydaturę Anny Morawieckiej, będzie mogła sobie wybrać nową pracę: jako prezes należącej do samorządu województwa spółki Stawy Milickie lub wiceprezes którejś ze spółek należącej do KGHM.

Otrzymanie takiej propozycji Matusiak potwierdziła w rozmowie z „Wyborczą”. Siostra premiera Mateusza Morawieckiego na te informacje zareagowała oburzeniem i oświadczeniem, że w ogóle nie miała zamiaru ubiegać się o stanowisko. Ale jak wynika z nieoficjalnych informacji „Wyborczej”, decyzja o tym zapadła już po publikacjach medialnych (o sprawie pisała również „Nowa Gazeta Trzebnicka”) w ostatnią sobotę, podczas spotkania, w którym udział wzięli: Morawiecka, przedstawiciele PiS oraz komitetu wspieranego przez Marka Długozimę.