Gdy we wrocławskim zoo zginął opiekun tygrysów Ryszard P., prokuratura i przedstawiciele oskarżycielki posiłkowej, którą była żona zmarłego, swoje kroki skierowali przeciwko Stanisławowi U. Szef sekcji zwierząt drapieżnych został oskarżony o niedopełnienie obowiązków i bezpośrednie narażenie jednego ze swoich pracowników na utratę życia. Mężczyzna nie przyznawał się do winy.

Sąd pierwszej instancji uniewinnił go. Uzasadniając wyrok, prowadząca sprawę sędzia Anna Kochan uznała atak tygrysa za nieszczęśliwy wypadek. Zauważyła jednak, że w podpisywanej przez pracowników instrukcji BHP nie było mowy o asekuracji.

Zawiodły procedury we wrocławskim zoo

Prokuratura i oskarżycielka posiłkowa złożyli apelację. Sąd drugiej instancji utrzymał w mocy poprzedni wyrok. Uznał, że Stanisław U. jest niewinny, a zawiodły procedury we wrocławskim zoo. Sędzia Piotr Wylęgalski, uzasadniając orzeczenie, podkreślał, że wprowadzenie jasnych i jednoznacznych zasad BHP należy do pracodawcy, którym w tym przypadku jest właśnie zoo. To do ogrodu zoologicznego należało zdaniem sądu stworzenie takich warunków bezpieczeństwa pracy, aby nie dochodziło do wypadków. – W tym przypadku nie wprowadzono szczegółowej instrukcji BHP w zakresie opieki nad zwierzętami niebezpiecznymi. Obowiązująca instrukcja jest na tyle ogólna, że trudno ją uznać za wystarczającą – uzasadniał sędzia Wylęgalski.