Jan K. w środę złożył ślubowanie na wójta podwrocławskiej gminy Oława. W pierwszej turze wyborów samorządowych wygrał wybory ze swoim konkurentem Michałem Rado, zdobywając 50,45 proc. poparcia. Rządzić jednak nie może.

Podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej

Powód? Pod koniec kwietnia Sąd Rejonowy w Białymstoku zawiesił go w obowiązkach służbowych. Stało się to po tym, jak został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji z Łodzi na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Wójt jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej od lokalnego biznesmena, co jest zagrożone karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura złożyła wniosek o tymczasowe aresztowanie, ale Jan K. wyszedł na wolność za kaucją 30 tys. zł.