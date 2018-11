1 ZDJĘCIE Roboty drogowe - zdjęcie ilustracyjne (JAKUB ORZECHOWSKI)

Wojewoda dolnośląski obiecał we wtorek budowę obwodnicy Oławy. Ale może to być deklaracja bez pokrycia. PiS nie chciał dać na nią pieniędzy, a premier we Wrocławiu mówił: "budżet państwa nie jest z gumy".