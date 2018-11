„Jeśli mnie kochałaś, to poświęć mi chociaż 2 minuty”, „Nie przekreślaj tego, co przeżYliśmy proszę” – tej treści SMS-y wysłał 31 stycznia do swojej byłej dziewczyny, 24-letniej Kamili z Lubania, o 10 lat starszy Artur K. Chciał do niej wrócić.

Ona albo nie odpisywała, albo przypominała o pieniądzach, które miał jej oddać – 800 zł za rachunki i zaległy czynsz. Bo po kilku miesiącach od tego, jak zostali parą, Artur wprowadził się do mieszkania Kamili.

Z ustaleń śledztwa wynika, że trzy tygodnie przed jej śmiercią wrócił do rodzinnych Kościelnik i ponownie zamieszkał z rodzicami. Nie przestał jednak pisać do Kamili. „Błagam Kamilka tylko ty się liczysz, proszę”, „Proszę daj mi to naprawić” – błagał. A gdy pisała, by przestał się o nią martwić, twierdził: „To nie takie proste przestać cię kochać”.

Nadużywał alkoholu

2 lutego SMS-em o godz. 12.27 pozdrowił ją ze Szczecina. – Byłem tam ze swoim szefem. Po meble i inne szpargały – zeznawał później podczas śledztwa. W SMS-ach dalej prosił o wybaczenie. W drodze powrotnej ze Szczecina kupił dwa sześciopaki piwa. Śledczy ustalili, że ma problem z alkoholem. „Gdy mieszkali razem, Artur K. nadużywał napoi alkoholowych, nie wracał po kilka dni do domu, nie zajmował się domem i nie dokładał się finansowo do wspólnego życia. Zdarzało się w czasie scysji, że Kamilę popchnął, uderzył, wyzywał, robił jej na złość. Kamila nie tolerowała takiego zachowania” – czytamy w akcie oskarżenia.