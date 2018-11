– To wyjątkowa rocznica, którą wypadałoby uczcić w sposób wyjątkowy, przecież chodzi o jubileusz mistrza, demiurga, protoplasty większości działań teatrów ruchu w Europie – mówi Zbigniew Szymczyk, dyrektor Wrocławskiego Teatru Pantomimy. – Tomaszewski zasługuje na sławę, choć do tej pory we Wrocławiu nie udało się, poza Muzeum Teatru, stworzyć miejsca, które uhonorowałoby go w godny sposób, mimo że on sam rozsławiał Wrocław na całym świecie. Chcemy tę lukę uzupełnić, dlatego ogłaszamy cały rok, do 20 listopada 2019 r., Rokiem Henryka Tomaszewskiego.

Spektakle, wystawy, dyskusje

Program obchodów Roku Henryka Tomaszewskiego, choć organizowany za skromne środki, jest wystarczająco urozmaicony, żeby zainteresować zarówno znawców, jak i laików, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z pantomimą. Tym ostatnim spodobają się filmiki z cyklu „Pantomima krok po kroku”, które co miesiąc, dokładnie dwudziestego każdego miesiąca, będą miały premiery na YouTubie. Aktorzy Pantomimy będą w nich zdradzać tajniki swojego warsztatu – pierwszy z dwunastu odcinków tego krótkiego kursu teatru ruchu można oglądać już od wtorku.