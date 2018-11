Zniknie estakada zachodnia, czyli ta prowadząca w kierunku mostu Pokoju.

- Ze względu na jej niezadowalający stan techniczny, Wrocławskie Inwestycje złożyły wniosek do Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego o pozwolenie na wyburzenie - informuje Małgorzata Szafran z biura prasowego magistratu. - Rozbiórka estakady planowana jest w okresie wakacyjnym przyszłego roku. Do tego czasu estakada będzie funkcjonowała jak dotychczas. Obecnie obowiązuje na niej ograniczenie tonażu do 3,5 t.

Estakada jest już bardzo wysłużona, bo ma ponad 30 lat. Żelbetowa konstrukcja o długości ponad 200 metrów zbudowana została w 1986 r. Dwa lata później na placu powstał jeszcze jeden taki obiekt. Druga estakada nie będzie jednak burzona. Jest w lepszym stanie technicznym, bo kilka lat temu była remontowana.

Plac Społeczny to jeden z największych węzłów komunikacyjnych we Wrocławiu. Przecina go zatłoczona droga krajowa nr 98. Dlatego prace rozbiórkowe zaplanowano na wakacje. Wielu mieszkańców wyjeżdża wtedy na urlopy i jest mniej samochodów w mieście. Należy się natomiast spodziewać sporych utrudnień dla kierowców zarówno podczas wyburzania, jak i potem z powodu braku estakady. Miasto zapewnia wprawdzie, że nadal będzie można przejechać z pl. Dominikańskiego w stronę mostu Pokoju. Na razie jednak nie zdradza szczegółów, w jaki sposób odtworzy tę relację.