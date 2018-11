Jak informuje prof. Leszek Szenborn, kierownik Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie przyjęto niemowlę zakażone odrą, zastrzega, że choroba jest już na tym etapie, że nie jest zakaźna, najprawdopodobniej nikt nie został także zakażony wcześniej.

- Niemowlę jako że ma kontakt w niewielką liczbą ludzi, ma o wiele mniejszy potencjał zakaźny niż na przykład przedszkolak. Nie wolno jednak zapominać, że odra jest chorobą wysoce zakaźną. Jedna osoba może zarazić nawet 18 kolejnych, dla porównania w przypadku grypy są to 4 osoby - mówi prof. Szenborn.

Niemowlę, u którego zdiagnozowano odrę, przyjechało niedawno do Wrocławia z Ukrainy. - Oznacza to, że to zachorowanie nie ma związku z ogniskami odry, o których głośno było ostatnio w Polsce - mówi prof. Szenborn.

Zastrzega jednak, że jedyną ochroną przed kolejnymi przypadkami są szczepienia ochronne.