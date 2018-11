Budynek widoczny jest od wschodu, za nim wznosi się wieża ratusza; po lewej stronie zacieniony budynek, z klatką dla ptaków, po prawej gotycki pręgierz. Nie wiemy, kiedy obraz powstał. Dom aukcyjny podaje jako autora Carla Josefa Aloisa Bourdeta, urodzonego w Pradze w 1851 r. Jego prace są rzadkością na rynku antykwarycznym.

– Studiował w berlińskiej akademii sztuki, malował pejzaże i widoki miejskie, głównie ze swoich podróży pod Niemczech i Czechach. Po jednej z takich wypraw miał powstać obraz naszego ratusza – tłumaczy dr Łagiewski. – Ale nie wykluczamy, że namalował go na podstawie szkiców swojego ojca, Carla Josefa Borromaeusa, lub że skończył jego dzieło. W każdym razie to wyjątkowo ciekawy widok, sprzed przebudowy Carla Lüdeckego, przeprowadzonej pod koniec XIX wieku. Widać, że to wrocławski ratusz, ale wygląda dość dziwnie bez okazałych sterczyn na szczycie fasady wschodniej.