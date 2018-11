Wschodnia Obwodnica Wrocławia ma połączyć autostradę A4 z drogą ekspresową S8 w kierunku Warszawy. To jedna z najdłużej budowanych dróg na Dolnym Śląsku. Wąska, bo zaledwie jednojezdniowa trasa powstaje już 11 lat.

Do ukończenia brakuje dwóch skrajnych odcinków. Jeden (Łany – Długołęka) jest w trakcie projektowania, ale jeszcze tej jesieni powinna rozpocząć się budowa, tak by zakończyć ją w 2020 r. Drugi to Iwiny – Bielany Wrocławskie. W tym przypadku przygotowania do budowy ciągną się od kilku lat i wciąż nie wiadomo nawet, jak będzie poprowadzona trasa.

Władze województwa wciąż zmieniają warianty jej przebiegu, co wytknęła im nawet Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Jej szef stracił cierpliwość, gdy przeczytał w mediach, że zdaniem Jerzego Michalaka, członka zarządu województwa odpowiedzialnego za drogi, to on ponosi odpowiedzialność za przeciąganie procedur. Michalak zażądał też, by szef RDOŚ bezzwłocznie wydał decyzję w sprawie przebiegu WOW i nie organizował już kolejnych konsultacji społecznych.