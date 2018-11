Rozmowa z prezydentem Rafałem Dutkiewiczem

Jacek Harłukowicz: Pamięta pan swój pierwszy dzień w prezydenckim gabinecie?

Rafał Dutkiewicz: Nie bardzo, to było przecież 16 lat temu (śmiech). Dobrze natomiast zapamiętałem pierwszą decyzję, jaką przyszło mi przy biurku prezydenckim podpisać. Chodziło o przejęcie stadionu przy ul. Oporowskiej. Wtedy kompletnie nie znałem się na tej materii, więc musiałem zaufać poprzednikom, że wszystko jest porządnie przygotowane.

Z zaufaniem wiąże się zresztą anegdota dotycząca poprzednika mojego poprzednika Bogdana Zdrojewskiego. Gdy zaproponowano mi start w wyborach w 2002 roku, zadałem mu dwa pytania. Pierwsze natury prywatnej: „Bogdan, do tej pory byłem biznesmenem. Mam pewne zobowiązania. Czy moja pensja prezydencka je pokryje?”.

Odpowiedział, żebym się tym w ogóle nie przejmował, bo dostanę odpowiednią pensję. Miałem do Bogdana stuprocentowe zaufanie, więc gdy już zostałem prezydentem, to nawet nie sprawdzałem, jak to wygląda w rzeczywistości. A potem, przy pierwszej wypłacie, okazało się, że dostałem o wiele, wiele mniej, niż się spodziewałem.

Druga rzecz też dotyczyła finansów, ale była ważniejsza. Pytałem Bogdana o rzeczywisty stan zadłużenia miasta. Usłyszałem: „Rafał, jest całkowicie bezpiecznie. To jest 20 parę procent, daję głowę, że nie więcej jak 30”. Niedługo potem, już na etapie przedstawiania budżetu, okazało się, że zadłużenie wynosiło 59 proc.

Miastem nie da się chyba kierować tak jak prywatną firmą?

– Szybko zdałem sobie sprawę, że kompetencje samorządu są mocno ograniczone, że chcąc zrealizować rzeczy, które sobie zakładałem, będę musiał wiele zmienić. I zajmować się de facto tematami, które w zasadzie nie należą do prerogatyw zwykłego burmistrza. Dziś to standard, ale byłem pierwszym prezydentem w Polsce, który rozpoczął ścisłą współpracę z uczelniami wyższymi.