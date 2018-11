Podsumowania są zawsze jak wędrówka po polu minowym ostrzeliwanym przez ciężką artylerię. Chyba że autor zasłoni się tarczą wolności sądów. Co zamierzam uczynić, opisując zmiany, jakie w przestrzeni publicznej Wrocławia zaszły w ciągu ostatnich 16 lat, za rządów Rafała Dutkiewicza i jego ekipy, szczególnie Adama Grehla, odpowiedzialnego za architekturę, planowanie przestrzenne, konserwację zabytków oraz ochronę środowiska. Bo że zmiany są, i to duże, każdy widzi. Szczególnie ci, którzy miasto oglądają zaledwie kilka razy do roku. Miewam takich gości i dopiero po okrzykach, którymi witają nowe krajobrazy, orientuję się, że to całkiem świeża metamorfoza.

„My, wrocławianie, z samozadowoleniem bujamy się bajką o swojej wyjątkowości. Najwyższy czas przebudzić się” – pisał w 2007 r. ówczesny redaktor naczelny wrocławskiego oddziału „Gazety Wyborczej” Jerzy Sawka. Tytuł owego tekstu – „Wrocław, paw wśród polskich miast” – był prowokacyjny, choć niezbyt precyzyjny, bo autor przerobił pawia na łysego sępa, pozbawiając najpiękniejszych piór.

„Na co dzień mamy te same problemy co inni: korki, chaos komunikacyjny, psie odchody, złe połączenia drogowe, niemrawe instytucje publiczne, przedszkola czynne tylko do 16.30, za mało żłobków, nędzny sport, głupich polityków, śmierdzący od moczu i lepki od brudu dworzec, zapuszczoną – niegdyś główną – ulicę Piłsudskiego, za mało miejsc parkingowych, niskie płace, brak społeczeństwa obywatelskiego, słaby lobbing w parlamencie” – znęcał się nad nieszczęsny ptakiem redaktor Sawka.

Korki nie znikły, Śląsk jest na 12. miejscu w krajowej tabeli i pucharu Champions League raczej nie zdobędzie, lobbingu w parlamencie nie ma w ogóle, miejsc parkingowych dalej brakuje, z obywatelską aktywnością też jest słabo. Ale przedszkola są czynne nawet do 18, miejsc pracy jest więcej niż pracowników, połączenia drogowe coraz lepsze (korzystam z obwodnicy, więc nie mogę narzekać), dworzec wygląda jak zamek Tudorów, a ulica Piłsudskiego przechodzi imponującą transformację. Czyli uczciwie oceniając, łyskowi odrosły jednak piórka. I choć golizna nadal prześwituje tu i ówdzie, wrocławski ptak prezentuje się jak cudowronka (w tym miejscu można już zacząć hejt).