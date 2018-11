9 listopada podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, sędziowie z Sądu Okręgowego w Świdnicy, który swoim zasięgiem obejmuje Świdnicę, Dzierżoniów, Ząbkowice, Wałbrzych i Kłodzko przyjęli uchwałę, która wyraża ich stanowisko wobec aktualnej sytuacji w Polsce, związanej z przestrzeganiem praworządności. Piszą w niej m.in., że dostrzegają przejawy łamania i nieprzestrzegania jednej z podstawowych zasad funkcjonowania państwa demokratycznego tj. zasady trójpodziału władz. Uchwałę podjęto jednogłośnie, a na 40 sędziów pojawiło się na zebraniu 29.

Efekt mrożący

Swoje uwagi sędziowie zawarli w kilku punktach. Protestują przeciwko decyzjom KRS, prezydenta, ministra sprawiedliwości i wyrażają dezaprobatę wobec sędziów, którzy korzystają z tego, co przynoszą ostatnie zmiany w systemie sądownictwa.

„Stanowczo protestujemy przeciwko wykorzystywaniu sędziowskich postępowań dyscyplinarnych nie do ścigania rzeczywistych przewinień sędziowskich, ale do eliminowania w ten sposób wszelkich krytycznych wypowiedzi środowisk sędziowskich odnoszących się do decyzji podejmowanych w szczególności przez ministra sprawiedliwości i prezydenta Państwa. Działania takie zmierzają w pierwszej kolejności do wywołania tzw. „efektu mrożącego”, co ma na celu zastraszenie sędziów przed kwestionowaniem legalności działań podejmowanych przez te organy, w istocie wymierzonych w ograniczanie niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej" – piszą sędziowie.