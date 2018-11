Zakończyły się trwające od czerwca negocjacje między Browarami Regionalnymi Jakubiak Marka Jakubiaka i spółką Doctor Brew.

W ich wyniku wrocławska firma wydzierżawiła należący do Grupy BRJ słynny Browar Lwówek (jego tradycje sięgają XIX wieku). Wcześniej firma Jakubiaka przeprowadziła w nim remonty, modernizację i wymianę urządzeń browarniczych.

- Jestem dumny, że po dziesięciu latach od inwestycji Lwówek jest prężnym browarem o wysokim potencjale produkcji. Z wielu ofert, w tym od międzynarodowych koncernów, postanowiłem wybrać młodych, polskich przedsiębiorców – powiedział Jakubiak. – Przekonali mnie pomysłami, kreatywnością, doświadczeniem i tym, co osiągnęli w biznesie browarniczym. Jestem pewien, że jest to najlepszy inwestor dla Lwówka.

Doctor Brew: To dla nas zaszczyt

Wrocławski browar Doctor Brew działa od 2013 roku. Do tej pory firma wyprodukowała przeszło sto różnych produktów i sprzedała około 3,4 mln butelek piwa. Są obecni w sklepach specjalistycznych i w sieciach handlowych, we Wrocławiu działa ich Doctor’s Bar. Obecnie mogą produkować 30 tys. hektolitrów piwa rocznie, po przejęciu Lwówka może to być nawet 100 tys.