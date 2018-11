- Dotarliśmy na głębokość 11 metrów. Cały czas jest miękko, woda się nie pokazuje. Kopiemy dalej, nie mamy pojęcia co tak naprawdę będzie dalej. Kopiemy po to, żeby się dowiedzieć. Chciałbym się dowiedzieć czy to rzeczywiście jest studnia, czy może cembrowina albo studnia zaadaptowana na szyb wentylacyjny. Gdyby to był szyb, to jesteśmy w domu. Oznaczałoby to, że to jest dojście do głównego tunelu, który prowadzi do Książa - mówi poszukiwacz Piotr Koper portalowi zloty-pociag.com.

Ma nadzieję, że ten szyb doprowadzi go do złotego pociągu. Wcześniej Piotr Koper prowadził poszukiwania na 65. kilometrze trasy kolejowej Wrocław - Wałbrzych.

- 65 kilometr mnie przerasta, dlatego próbuję od innej strony i chcę to zweryfikować. Już kilka lat temu o tej studni wiedziałem, ale traktowałem tę opcję rezerwowo - wyjaśnia Piotr Koper na portalu zloty-pociag.com. W wywiadzie dla "Wyborczej" Koper tłumaczył, że pociąg jest najprawdopodobniej zakopany znacznie głębiej niż prowadzone były prace.