1 ZDJĘCIE 'Popiół i diament. Zagadka nieśmiertelności' (mat. teatru)

Marcin Liber wraca po siedmiu latach do Legnicy. I reżyseruje swój najlepszy od czasu "III Furii" spektakl. Jedźcie koniecznie do Modrzejewskiej - "Popiół i diament. Zagadka nieśmiertelności" to także jak dotąd najlepsze przedstawienie w tym sezonie na Dolnym Śląsku.