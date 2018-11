Filmowcy uznali, że ta historia to dobry scenariusz filmowy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że przy powstaniu filmu ma pracować m.in. Ilona Łepkowska. W grudniu rozpoczną się rozmowy z aktorami. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy do roli Dominika przymierzany jest Adam Zdrójkowski znany z serialu Rodzinka.pl.

- Na razie jest za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć. Mogę jedynie potwierdzić, że faktycznie trwają przygotowania do powstania takiego filmu. Na razie nie ma jednak jeszcze scenariusza ani nie prowadziliśmy rozmów z aktorami - mówi Michał Wiaderek, producent z firmy Stars Impresariat Filmowy w Warszawie. Szczegóły mają być znane pod koniec roku.

- Ten film będzie dobrą lekcją, by nie przechodzić obojętnie obok przemocy domowej. To także przypomnienie dla aparatu państwowego, by skuteczniej reagował w przypadku patologicznych sytuacji - zaznacza Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik Dominika.