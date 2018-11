Oszustki odwiedzają seniorów w domach i proponują badanie lekarskie. Starszej kobiecie ze Świdnicy „zbadały” kręgosłup, doszukując się wyimaginowanych schorzeń, za które mogłaby dostać wyższą emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poprosiły też o udostępnienie dokumentów oraz odcinka wypłaty emerytury. Zaniepokojona kobieta odwiedziła lokalną placówkę ZUS w Świdnicy i opowiedziała o sprawie.

– Ponieważ prosiły o pokazanie dokumentów, mamy bardzo poważne podstawy, aby przypuszczać, że kobiety te wyłudzają dane. To kolejny pomysł oszustów, jednak nie zdarzyło nam się do tej pory, żeby posuwali się do „badania” emerytów w ich domach – przyznaje Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

I przestrzega klientów wałbrzyskiego oddziału, by nie wpuszczali do domu osób podających się za pracowników ZUS.

Kontrole ZUS. Kogo i kiedy możemy wpuścić do domu?