– Zachowanie 59-letniego wałbrzyszanina mogło doprowadzić do tragedii. Mężczyzna pozostawił garnek z olejem na włączonej kuchence gazowej i zasnął – mówi sierż. szt. Marcin Świeży, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Gorzej, że gdy się przebudził, a w kuchni zobaczył płomienie, nie wiedział, jak się zachować. – Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i najpierw przykrył garnek pokrywką. A gdy to niczego nie zmieniło, zalał płonący olej wodą. To natomiast doprowadziło do silnego wybuchu – informuje sierż. szt. Świeży.

Siła wybuchu była na tyle duża, że uszkodziła i wypchnęła z framugi zamknięte drzwi mieszkania.

Był kompletnie pijany

Mężczyzna miał sporo szczęścia, bo w pobliżu przejeżdżali funkcjonariusze z drogówki z komendy miejskiej w Wałbrzychu. – Niezwłocznie podjęli interwencję i wyprowadzili poszkodowanego 59-latka z mieszkania, z którego wydobywały się kłęby dymu. Wezwali też pogotowie i straż pożarną – mówi oficer prasowy.