Do zdarzenia doszło w sobotę. Pracownicy zoo jeszcze nie wiedzą, jak jenot dostał się na wybieg tońców. Niestety ten drapieżny ssak z rodziny psowatych zaatakował pingwiny i ich gniazda. - Wśród pięciu tońców, które straciły życie, były: Janush, Shunaj, Joey, Mamma, Astrid - informują z ogromnym smutkiem pracownicy wrocławskiego ogrodu zoologicznego.

Teraz pracują nad zabezpieczeniem wybiegu pingwinów. Zwierzęta na razie zamknięto na zapleczu. - Sprawdzamy zabezpieczenia i zakładamy dodatkowe - "antyjenotowe".

Te założone pięć temu były skuteczne, bo przez ten czas z 55 pingwinów doczekaliśmy się 55 piskląt - mówią.

Wspominają, że Janush był ulubienicą nie tylko opiekunów tońców, ale i internautów. To właśnie ten toniec stał się dwa lata temu bohaterem sieci. Był to bowiem pierwszy pingwin we wrocławskim zoo wychowywany poza stadem. Zaraz po urodzeniu odtrącili go bowiem rodzice. Imię wybrał mu jeden z pracowników zoo. Dopiero po trzech miesiącach okazało się, że Janush jest samiczką. - U pingwinów nie można zobaczyć, czy to samiec, czy samiczka. Jak pingwiny mają powyżej 3 miesięcy, to badamy im krew i na podstawie DNA określa się płeć - tłumaczył wtedy Paweł Borecki, opiekun pingwinów.