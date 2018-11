Awans Rogowskiego to kontynuacja opolskiego zaciągu na najwyższe stanowiska prokuratorskie we Wrocławiu. Z tego miasta pochodzą obecna prokurator okręgowa we Wrocławiu Agnieszka Mulka-Sokołowska, jej zastępca Artur Jończyk, a także zastępca prokuratora regionalnego Jerzy Duplaga, o którym głośno było w związku z ingerencją prokuratorskiej „góry” w prowadzone we Wrocławiu śledztwa przeciwko nacjonalistom.

O tym, że ze stanowiskiem prokuratora regionalnego pożegna się niebawem Piotr Kowalczyk, pisaliśmy w „Wyborczej” już tydzień temu. W minionym tygodniu objął on stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuraturze Krajowej.

Artur Rogowski kierował w przeszłości Prokuraturą Rejonową w Kluczborku. Stamtąd awansował do Opola, a ostatecznie do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie do niedawna pełnił funkcję naczelnika Wydziału Organizacyjnego.