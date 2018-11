1 ZDJĘCIE Rafał Dutkiewicz, Joachim Brudziński (fot. WOJCIECH NEKANDA TREPKA, MARCIN STĘPIEŃ)

Trwają przepychanki słowne po marszu narodowców, który przeszedł przez Wrocław 11 listopada. Minister Joachim Brudziński wini wrocławski ratusz o to, że trzy osoby zostały ranne. - Rafał Dutkiewicz apelował do ministra Brudzińskiego z prośbą o zabezpieczenie we Wrocławiu odpowiednich sił policyjnych - odpowiada rzecznik prezydenta.