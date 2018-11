Organizatorzy sylwestra 2018/2019 na wrocławskim Rynku stawiają w tym roku na międzynarodowość.

– Bawmy się razem i szanujmy nawzajem, taką postawę chcemy promować podczas tegorocznego sylwestra. Pragniemy, aby do Wrocławia, laureata konkursu „European Best Destination 2018”, przyjechali goście z całego świata – wyjaśnia Daria Kubasiewicz ze Strefy Kultury.

W myśl tej idei wrocławski Rynek ma stać się jedną wielką dyskoteką, otwartą dla wszystkich bez względu na wiek, kolor skóry czy narodowość. Gwiazdą sylwestra 2018/2019 we Wrocławiu będzie grupa The Village People, której hit „Y.M.C.A.” od lat jednoczy na parkietach ludzi ze wszystkich stron świata, a charakterystyczna choreografia znana jest każdemu. Aby uczcić 40-lecie piosenki, organizatorzy wrocławskiego sylwestra chcą zgromadzić przed Ratuszem 40 000 widzów, by wspólnie zatańczyć do kultowego przeboju.