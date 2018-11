Tylko w niedzielę policjanci na Dolnym Śląsku zabezpieczali łącznie 56 zgromadzeń, imprez i uroczystości państwowych związanych z obchodami święta niepodległości. Około 9 tysięcy osób - zgodnie z szacunkami policji - wzięło udział w niedzielnym, zorganizowanym 11 listopada przez narodowców, Marszu Polski Niepodległej we Wrocławiu.

- To dzięki funkcjonariuszom nie doszło do zbiorowego zakłócenia ładu i porządku - mówi rzecznik prasowy asp. szt. Paweł Petrykowski. To odpowiedź policji na zarzuty prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, który poinformował, że obserwatorzy z Urzędu Miejskiego, którzy chcieli rozwiązać zgromadzenie nie mieli wsparcia od funkcjonariuszy.

- To kompletnie nieprawdziwe informacje i kompletnie niezrozumiałe - mówi rzecznik dolnośląskiej policji. - Od samego początku, do samego końca policjanci byli w bezpośrednim kontakcie z obserwatorami z Urzędu Miasta. To właśnie policjanci osobiście asystowali pani obserwator w chwili, kiedy przekazywała informacje o rozwiązaniu zgromadzenia - komentuje.