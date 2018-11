Tomasz Ł. to pedofil ze Świdnicy. Choruje na stwardnienie rozsiane. Gdy odsiadywał wyrok sześciu lat za gwałt na dziecku, został wypuszczony na wolność ze względu na stan zdrowia. Sąd we Wrocławiu zdecydował, że nie jest mu w stanie zapewnić odpowiednich warunków do odsiadywania kary. W 2016 roku mężczyzna ponownie skrzywdził dziecko. Tym razem doprowadził do tzw. innych czynności seksualnych syna znajomej, którym miał się opiekować. Do tej pory nie spotkała go za to żadna kara.

Sprawa wyszła na jaw podczas akcji Interpolu uderzającej w środowisko pedofilskie. Na komputerze znajomego Tomasza Ł. w Świdnicy znaleziono filmy pornograficzne z udziałem dzieci. Okazało się, że nagrał je właśnie Ł. i rozsyłał. W nagrywaniu choroba mu nie przeszkadzała. W śledztwie znowu się nią zasłaniał. Był na tyle chory, że prokurator musiał stawić się u niego w domu, by przedstawić mu zarzuty.