W lutym 2017 roku we wrocławskim Media Markt zatrzymano mężczyznę, który miał ukraść pendrive'y. Okazało się, że jest to sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Robert W. W trakcie śledztwa na jaw wyszło, że mężczyzna i jego żona – Ewa W. mają na sumieniu więcej tego typu przestępstw.

Śledztwo początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu, później przejął ją Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Przeszukanie w domu małżeństwa W. i sprawdzenie nagrań z monitoringu w innych placówkach Media Markt rzuciło na sprawę nowe światło.

Zdaniem prokuratury dowody wskazują na to, że 4 lutego 2017 roku w sklepie Media Markt w Wałbrzychu sędzia Robert W. razem z żoną Ewą W. ukradli dwa głośniki, dwa pendrive'y i kabel. Straty oszacowano na 2 tys. 175 zł. Dwa dni później – 6 lutego w sklepie Media Markt we Wrocławiu sam sędzia Robert W. dokonał kradzieży dwóch głośników, trzynastu pendrive'ów, dwóch kart Micro SD oraz słuchawek o łącznej wartości 2 tys. 444 zł i 40 gr.