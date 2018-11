Tytus Wachowski poleciał w kosmos w 2014 roku. Przez 20 minut oglądał księżyc, siedząc we wnętrzu statku kosmicznego. Choć po powrocie na Ziemię potrzebował chwili, by dojść do siebie, miał już pewność: w kosmos trzeba wrócić.

– Ten „lot” zaliczyłem w Games Science Center w Berlinie. Można było tam wypróbować jeden z pierwszych modeli Oculusa, czyli gogli do wirtualnej rzeczywistości – wyjaśnia.

Pracował wtedy w korporacji, która była celem kariery wielu ludzi. Ale do pracy chodził bez entuzjazmu: – Zacząłem szukać innego pomysłu na siebie; miejsca, w którym mógłbym mieć realny wpływ na rzeczywistość firmy i faktyczne jej kreowanie – wspomina. Pomysł pierwszy: miasteczko trampolin. W tamtym czasie w Polsce istniało tylko jedno, pod Katowicami. W Stanach Zjednoczonych były ich setki, Tytus spodziewał się więc, że i u nas staną się popularne. Zrezygnował, bo wymagało dużej inwestycji, a o inwestorów w Polsce niełatwo.